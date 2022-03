Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen - Unfallflucht nach Spiegelkollision auf Weserbrücke

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 26.02.2022, gegen 17.05 Uhr ereignete sich auf der Weserbrücke in Landesbergen eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine 58-jährige Landesbergerin befuhr mit ihrem grauen Opel die Brückenstraße von Landesbergen in Richtung Anemolter, als ihr in Höhe der Brücke ein PKW entgegenkam und die linken Außenspiegel beider PKW kollidierten. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Landesbergen fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Mercedes gehandelt haben, der ebenfalls am linken Außenspiegel beschädigt gewesen sein könnte.

Am Außenspiegel des Opel der Landesbergerin entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Sie zeigte die Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Stolzenau an.

Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05761) 92060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell