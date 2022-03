Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warmsen - Unbekannte reißen Zigarettenautomaten aus Verankerung, entwenden und entleeren diesen und entsorgen ihn - Die Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Samstagmorgen, den 12.03.2022, wurde in Warmsen an der Hauskämper Straße ein Zigarettenautomat durch Unbekannte aus der Verankerung gerissen, abtransportiert und nach Entleerung entsorgt.

Ein Spaziergänger meldete der Polizei Stolzenau am Samstagmorgen gegen 09.35 Uhr den Fund eines Zigarettenautomaten in Warmsen auf einem Feld an der Horstlohsheide, die parallel zur Uchter Straße verläuft.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben Unbekannte den Automaten offenbar am frühen Samstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr an der Hauskämper Straße aus der Verankerung gerissen, vermutlich mit einem Transporter oder PKW mit Anhänger abtransportiert und anschließend gewaltsam geöffnet und entleert. Der Automat wurde stark beschädigt. Die Gesamtschadenssumme wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen schweren Diebstahls. Der Fundort des Automaten an der Horstlohsheide war von der Uchter Straße einsehbar. Wer hat am frühen Samstagmorgen in Warmsen und insbesondere im Bereich Hauskämper Straße oder Horstlohsheide verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter (05761) 92060 entgegen.

