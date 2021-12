Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Frisörsalon, Bargeld entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen (03.12.21) in einen Frisörsalon an der Straße Schwanenburg in Elte eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 04.20 Uhr laute Geräusche gehört. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch Aufbrechen eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes Zugang zu dem Salon. Aus einer Kasse und einer Spardose im Frisörgeschäft entwendeten sie einen zweistelligen Eurobetrag. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

