POL-ME: Dachstuhlbrand an der Gartenstraße - Brandursache weiterhin unklar - Polizei ermittelt - Haan - 2109013

Wie die Haaner Feuerwehr bereits in einer eigenen Pressemeldung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/5008611) berichtete, kam es am Mittwochmorgen (1. September 2021) zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Haan.

Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte, konnte die Polizei ihre Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache einleiten. Dazu suchten die Experten der zuständigen Kriminalpolizei am heutigen Donnerstag (2. September 2021) den Brandort noch einmal gemeinsam mit einem externen Brandsachverständigen auf. In dem schwer durch den Brand beschädigten Dachgeschoss konnte jedoch bislang noch keine eindeutige Brandursache geklärt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern daher noch nach wie vor an.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Bewohner des Hauses oder Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt. Allerdings ist ein hoher Sachschaden entstanden, der sich auf eine Summe von mindestens 150.000 Euro beläuft. Zudem sind die beiden Dachgeschosswohnungen vorerst unbewohnbar. Auch die darunter liegenden Wohnungen wurden beschädigt.

