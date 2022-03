POL-NI: Kindergarten Schild beschädigt und in die Aue geworfen

Stadthagen (ots) - Am Freitag den 18.03.2022 in der Zeit von 07:50 -15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße 2-4 in Stadthagen. Hierbei wurde der geparkte graue Renault Kangoo eines Obernkirchners im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in ...

mehr