Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 34-jähriger sowie ein 43-jähriger Pkw-Fahrer befuhren am Sonntag, 21.11.2021, gegen 18.30 Uhr, die Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) von der Stadtmitte kommend in Richtung Schopfheim. An der Lichtzeichenanlage bei der Einmündung zum Grüttweg musste der 43-Jährige anhalten. Der 34-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 43-Jährigen auf. Ein beim 43-Jährigen mitfahrendes Kind wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte es in die Kinderklinik. Der Pkw des 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell