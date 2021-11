Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: versuchter Automatenaufbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Zeuge konnte am Freitag, 19.11.2021, gegen 21.20 Uhr, eine Person in der Hauptstraße / Ecke Schmiedmatt feststellen, welche sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Die Person flüchtete. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Am Zigarettenautomaten konnten frische Aufbruchsspuren festgestellt werden. Augenscheinlich gelang es dem Unbekannten nicht an das Bargeld oder an die Zigaretten zu kommen. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Zu dem Unbekannten ist nicht viel bekannt. Er soll schlank und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er war wohl dunkel gekleidet und trug eine Schirmmütze. Fußläufig soll er sich über die Hauptstraße in Richtung Ortskern Kandern entfernt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell