Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Gangelt-Stahe (ots)

Am 8. Juni (Dienstag) kam es gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 61-jähriger Gangelter fuhr aus Stahe kommend in Richtung Gangelt und beabsichtigte nach links auf die Straße Am Kreuzberg abzubiegen. Hierfür musste er auf Grund von Gegenverkehr anhalten. Hinter ihm hielt auch eine 57 Jahre alte Frau aus den Niederlanden mit ihrem PKW. Ein 20-Jähriger, der sich mit seinem Wagen hinter der Niederländerin befand, fuhr auf deren Fahrzeug auf und schob dieses in den PKW des Gangelters. Hierbei verletzten sich der junge Mann und die Niederländerin leicht und wurden vorsorglich durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell