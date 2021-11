Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: dreizehn Gartenhütten aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 18.11.2021, auf Freitag, 19.11.2021, wurden in Haltingen, Im Entenschwumm, mindestens 13 Gartenhütten aufgebrochen und diverse Gegenstände aus diesen gestohlen. Zum Abtransport der Gegenstände könnte ein Fahrzeug benutzt worden sein, da unter anderem auch ein Grill gestohlen wurde. Was alles gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell