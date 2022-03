Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Kind angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Freitagmorgen, den 18.03.2022, gegen 07.20 Uhr ereignete sich an der Friedrichstraße in Nienburg in Höhe des dortigen Zebrastreifens eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überquerte der Junge aus Liebenau auf dem Weg zur Schule gegen 07.20 Uhr den Zebrastreifen in Höhe des Cafés an der Friedrichstraße. Zu gleicher Zeit befuhr ein PKW die Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße. Der Fahrer übersah den Jungen und touchierte diesen am rechten Bein, anschließend fuhr er weiter in Richtung Bahnhofstraße, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der 12-Jährige ging mit Schmerzen im Bein weiter zur Schule und berichtete einer Lehrkraft von dem Unfall, woraufhin unverzüglich die Eltern verständigt wurden.

Bei dem PKW könnte es sich um einen grauen BMW gehandelt haben. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen PKW geben können, sich unter (05021) 97780 zu melden.

