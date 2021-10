Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Mülltonne am Vereinsheim

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 16:44 Uhr am Dienstagnachmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "FEUER_1 - brennt Mülltonne am Vereinsheim" in den Grote-Dahl-Weg in Werne Evenkamp alarmiert. Vor Ort brannte eine Papiermülltonne in voller Ausdehnung unter einem Abdach. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit der Schnellangriffsleitung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges den Brand. Der Löschangriff mittels Wasser zeigte schnell Erfolg. Durch den schnellen Einsatz der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung sowie weiterer Gebäudeschaden verhindert werden. Da die Papiermülltonne direkt an einem Gebäude stand, wurde dieses durch die Flammen und die damit verbundene Hitze und den Rauch beschädigt. Das Gebäude sowie die Zwischendecke wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert um Glutnester ausschließen zu können. Nach der Kontrolle und Säuberung des Bereiches konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1], sowie die Polizei aus Werne. Der Kreisleitstelle Unna konnte gegen 17:25 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell