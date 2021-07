Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrüger gelangen nach Gewinnversprechen an Guthabenkarten

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Eine 61 Jahre alte Frau erhielt Mittwochnachmittag (30. Juni) einen Telefonanruf einer ihr unbekannten weiblichen Person. Die Unbekannte eröffnete der Erkelenzerin, dass sie einen mittleren fünfstelligen Geldgewinn gemacht habe. Zur Auszahlung dieses Gewinns müsse sie jedoch in Vorkasse treten, um den Transport des Gewinns sowie anfallende Notarkosten zu bezahlen. Die Frau ließ sich darauf ein und bezahlte in Form von sogenannten Steamkarten (Guthabenkarten), indem sie die jeweiligen Einlösecodes der Karten am Telefon preisgab. Zur Auszahlung eines Gewinns ist es im Anschluss nicht gekommen.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen telefonisch Gewinne in Aussicht gestellt werden. - Treten Sie niemals in Vorkasse, auch nicht in Form von Überweisungen, Barauszahlungen oder Guthabenkarten, um etwaige Kosten zu bezahlen, die im Zusammenhang mit einer Gewinnauszahlung stehen. - Geben Sie telefonisch niemals Ihre Kontodaten preis. - Falls Sie Opfer eines Betruges geworden sind, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell