Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugin gesucht

Celle Hehlentor (ots)

Bereits am 01.10.2021, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Wittinger Straße, Höhe Edeka, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beteiligt waren hier ein schwarzer Opel und ein Radfahrer. Der Opelfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Situation vor Ort weiter zu kümmern. Vor Ort soll eine Zeugin gewesen sein. Hier fehlen uns allerdings sämtliche Daten. Die Zeugin wurde wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre, klein und zierlich, dunkelbraune Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Sie soll einen roten Kleinwagen, vermutlich Mitsubishi, gefahren haben. Wer erkennt sich in der Beschreibung wieder und kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise nehmen wir unter 05141/277213 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell