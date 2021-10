Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht nach schwerem Diebstahl

Celle Altenhagen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 06.10. auf den 07.10. in einen VW Transporter ein. Das Fahrzeug stand in der Straße Dahlgrund. Aus dem Fahrzeug wurde Werkzeug im Wert von 2.300 Euro entwendet. Gibt es Zeugen die Angaben zu dem Tatgeschehen und vor allen zu vermeintlichen Täter machen können? Hinweise nehmen wir gerne unter 05141/277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell