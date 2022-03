Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Konstanz) Männer schlägern sich vor Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen (15.03.2022)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, die sich am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Balgheimer Straße ereignet hat. Dabei gerieten ein 29-Jähriger und ein 33-Jähriger zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf des Streits gingen sich beide Kontrahenten körperlich an und verletzten sich dabei gegenseitig. Was die genauen Hintergründe des Streits waren, ist noch offen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier in Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 in Verbindung zu setzen.

