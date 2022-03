Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine Verletzte und zwei Autos Totalschaden bei Unfall (15.03.2022

Tuttlingen (ots)

Eine Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Schützenstraße passiert ist. Ein 37-Jährige war mit einem Mazda 2 auf der Schützenstraße in Richtung Kronenstraße unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 87 Jahre alte Frau mit einem Toyota Aygo. Wegen einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle hielten zunächst beide Autos an. Die 87-Jährige erkannte dann zu spät, dass die Mazda-Fahrerin zur Weiterfahrt ansetzte und fuhr an dieser vorbei. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos in deren Folge die Seniorin nach links auswich und mit einem am Fahrbahnrand stehenden Bagger kollidierte. Die ältere Frau erlitt Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Sowohl am Mazda als auch am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell