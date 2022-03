Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim/Weissach: Diebstahl von Katalysatoren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 10.50 Uhr von zwei geparkten Opel jeweils die Katalysatoren. Hierzu trennten sie sowohl im Amselweg in Rutesheim sowie in der Heidestraße in Weissach-Flacht mit einem Schneidewerkzeug die Katalysatoren an den Fahrzeugen ab. Das Diebesgut wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei geht bei beiden Taten von denselben Tätern aus. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

