Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb in Haspe vorläufig festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochnachmittag (19.01.2022) in Haspe einen 18-jährigen Ladendieb vorläufig fest. Gegen 17.40 Uhr wurde ein 35-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes in der Vollbrinkstraße auf den Tatverdächtigen aufmerksam und erkannte ihn aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls wieder. Deshalb beobachtete der Mitarbeiter den 18-Jährigen über die Videoüberwachung. Er konnte erkennen, dass der Mann drei Smartwatches sowie drei elektrische Zahnbürsten aus der Auslage nahm und in seinen Rucksack steckte. Die Kasse passierte der 18-Jährige anschließend, ohne für die Gegenstände zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten feststellen, dass der Rucksack des Tatverdächtigen so präpariert war, dass eine mögliche Diebstahlsicherung der Ware beim Verlassen des Geschäftes keinen Alarm ausgelöst hätte. Wegen bestehender Haftgründe nahmen sie den Ladendieb vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Bei einer anschließenden Vorführung des 18-Jährigen vor dem Amtsgericht Hagen wurde durch den zuständigen Haftrichter die Untersuchungshaft angeordnet. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell