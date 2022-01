Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtiger eines Raubes wiedererkannt - Festnahme

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 14.1.2022 kam es zu einem Raub mit Schusswaffe in der Leiblstraße. Die Polizei berichtete darüber. Am Donnerstag, 20.01.2022, sah eine Polizeistreife in der Mittelstraße gegen 10:15 Uhr einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Die Polizisten kontrollierten den 42-Jährigen. Er trug ein Einhandmesser mit sich, welches er vermutlich auch bei der Tatausführung führte. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Bei einer Personalienüberprüfung kam heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er konnte die geforderte Geldsumme nicht begleichen und wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen. Die Personalien wurden der Kripo für weitere Ermittlungen übergeben. (hir)

