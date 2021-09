Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch im Doppelhaushälfte

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Dienstag, 14. September, 23 Uhr und Mitwoch, 15. September 05.20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Molkereistraße in Hamm-Rhynern ein.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Objekt und durchwühlten diverse Schränke im Erdgeschoss, während die Bewohner oben schliefen - entwendet wurden verschiedene Elektronik-Artikel.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell