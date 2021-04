Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Wer kennt diesen Mann? +++

Ratzeburg (ots)

08. April 2021 | Kreis Stormarn - 29.01.2021 - Oststeinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 29. Januar 2021 kam es gegen 19:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Real-Markt Willinghusener Weg in Oststeinbek. Der unbekannte Täter schlug auf einen 67- Jährigen ein und verletzte diesen schwer. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der auf den Fotos (https://t1p.de/x10 ) abgebildete Mann. Personenbeschreibung:

- ca. 185cm groß - 30 - 35 Jahre alt - kräftige Statur - dunkel gekleidet - Vollbart - dunkle Haare mit Undercut - große Geheimratsecke

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihr machen? Hinweise nimmt die Polizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 entgegen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell