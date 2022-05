Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall in Westerstede++

Oldenburg (ots)

Am So., 08.05.22, 20.30 Uhr, befuhr ein unter Alkoholeinfluss stehender 60 jähriger Fahrzeugführer die Straße "Am Damm" in der Stadt Westerstede /OT Westerloy. Auf gerader Strecke kam er dann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum, schleudert anschließend nach links in den Seitenraum und kommt dort zum Stehen. Der Beteiligte bleibt unverletzt. Am Fahrzeug und Straßenbaum entsteht Sachschaden. Die vor Ort eintreffenden Beamten stellten bei der anschließenden Unfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer seinen PKW unter Alkoholeinwirkung geführt hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

