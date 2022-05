Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Polizei sucht Fahrradeigentümer +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen gegen zwei 17 und 25 Jahre alte Männer aus der Gemeinde Apen, die am 03.05.22 nach einem Einbruch in die Räume der Freiwilligen Feuerwehr Tange festgenommen werden konnten, sucht die Polizei nach den Eigentümern von zwei Fahrrädern. Die beiden Damenfahrräder hatten die Einbrecher nach eigenen Angaben gestohlen; sie waren hiermit zum Tatort gefahren. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Hollandrad, welches in Augustfehn entwendet wurde und um ein silber-schwarzes Damenrad des Herstellers Continental. Dieses Fahrrad wurde in Ihausen an einer Bushaltestelle entwendet.

Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei in Augustfehn (04489/935880) oder in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell