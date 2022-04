Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zettel am Auto reicht nicht

Gronau (ots)

Ein Anruf bei der Polizei hätte einem 82 Jahre alten Gronauer möglicherweise den nun drohenden juristischen Ärger erspart. Der Autofahrer hatte in Gronau seinen geparkten Wagen mutmaßlich nicht gegen das Wegrollen gesichert. Dieses setzte sich führerlos in Bewegung und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Er habe einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit hinterlassen. Dann sei er gefahren, in der Annahme alles richtig gemacht zu haben, gab der Senior an. Das hatte er jedoch nicht: Auch wer einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit an einem angefahrenen Auto befestigt und dann wegfährt, begeht aus rechtlicher Sicht grundsätzlich eine Verkehrsunfallflucht. Richtig handelt, wer in einem solchen Fall die Polizei hinzuzieht, was im Zeitalter der mobilen Erreichbarkeit kein Problem darstellen dürfte.

