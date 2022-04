Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Leitungen

Bocholt (ots)

Unbekannte Täter haben in Bocholt bei einem Einbruch Wasserleitungen beschädigt und teils entwendet. Das Geschehen spielte sich am vergangenen Wochenende im Keller eines leerstehenden Geschäftshauses am Theodor-Heuss-Ring ab. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher eine Tür aufgehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

