Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hagebau-Markt in Uchte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Uchte (ots)

Uchte (ZIE)

Am Dienstag, 19. April 2022, zwischen 14.30h und 16.45h ereignete sich auf dem Parkplatz des Hagebau-Markt in Uchte in der Straße "Zur Ihle" eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw BMW eines 39-jährigen Mannes aus Minden wurde von einem unbekannten Fahrzeug, welches auf der Parkfläche wahrscheinlich rangierte, am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Am Pkw des Mindeners entstand ein Schaden i.H.v. etwa 3000 Euro.

Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell