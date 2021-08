Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Anbau in Brand geraten

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Salzberger Straße in Schüttorf alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in einem Anbau eines Einfamilienhauses. Personen wurden nicht verletzt. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Schüttorf und Nordhorn waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

