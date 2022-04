Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisiert auf der B 215 unterwegs

Weitere Zeugen gesucht

Drakenburg / Hassel (ots)

(opp) Am Samstagabend, gegen 17:25 Uhr, meldete ein Zeuge der Nienburger Polizei, einen SUV der Marke BMW, welcher mit Schlangenlinien auf der Bundesstraße 215, aus Richtung Drakenburg kommend, in Fahrtrichtung Verden unterwegs sei. Außerdem wäre der Pkw bereits mehrfach und vollends in den Gegenverkehr geraten, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer dem SUV hätten ausweichen oder stark abbremsen müssen. Ein unverzüglich eingesetzter Funkstreifenwagen des Polizeikommissariates Hoya konnte den gemeldeten BMW am Ortseingang Hassel aufnehmen und anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des 55jährigen Fahrzeugführers stellten die Polizeibeamt*innen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest, wobei ein Alkotest die Feststellungen vor Ort bestätigte. Verbunden mit den Hinweisen auf die Gefährdungen ergibt sich daher der Tatverdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. In der Folge wurde bei dem BMW-Fahrer im Nienburger Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt. Als Strafmaß für eine solche Verkehrsstraftat stehen bereits bei Ersttätern ein Entzug der Fahrerlaubnis für 12-15 Monate sowie eine erhebliche Geldstrafe und ein entsprechender Punkteeintrag in der Flensburger Verkehrssünderdatei im Raume. Die Beamt*innen bitten weitere Geschädigte sich mit der Polizei Nienburg, unter der Telefonnummer 05021/97780, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell