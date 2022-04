Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit von Mittwoch, 13.04.2022 bis Freitag, 15.04.2022 drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Rinteln, OT Todenmann, in der Straße Am Lichten Holz ein und entwendeten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15000,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell