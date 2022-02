Polizei Dortmund

POL-DO: Randalierer greift Polizeibeamte an

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (17.Februar) wurde ein 44-Jähriger aus Rumänien (in Deutschland ohne festen Wohnsitz) nach körperlichen Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen. Er griff hierbei die eingesetzten Polizeibeamten an und verletzte drei von ihnen leicht.

Ersten Ermittlungen zufolge, sorgte der 44-Jährige am Samstagabend, um 22.00 Uhr, in einem Supermarkt am Burgwall für Ärger. Er griff dortige Mitarbeiter körperlich an. Die hinzugezogene Polizei konnte den alkoholisierten Mann ebenfalls nicht beruhigen und musste ihn zur Verhinderung weiterer Übergriffe in Gewahrsam nehmen. Hierbei leistete der Mann Widerstand, schlug, trat und biss nach den Beamten. Zwei Polizeibeamte (29 und 31 Jahre) sowie eine Polizeibeamtin (25 Jahre) wurden hierbei leicht verletzt. Die Beamten verblieben dienstfähig. Den 44-jährigen Randalierer erwarten nun diverse Strafverfahren, u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

