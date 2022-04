POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

Rinteln (ots) - (ne) Am Karfreitag, 15.04.2022 um 07:01 Uhr, kontrollierten Beamte einen 32-jährigen Rintelner mit einem E-Scooter in Rinteln in der Straße Auf der Bünte. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit 1,2 Promille alkoholisiert war und zudem noch vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle ...

