POL-NI: Frau stürzt im Bus nach Vollbremsung und wird schwer verletzt

Rinteln (ots)

(swe). Am heutigen Donnerstag befährt ein Linienbus gegen 10.24 Uhr die Straße "Die Drift" in Richtung Süden und an der Einmündung der West-Contrescarpe soll nach Angaben des 59-jährigen Busfahrers eine 67-jährige Frau mit einem Pkw von links kommend ihm die Vorfahrt genommen haben, so dass er den Bus mit einer Vollbremsung zum Stehen bringen musste. Dabei stürzt eine 84-jährige Frau im Bus von ihrem Sitz herunter und verletzt sich so schwer, dass sie nicht mehr anprechbar ist. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber nimmt die Verletzte nicht mit, stattdessen wird sie im RtW in ein Klinikum verbracht. Die Umstände des Sturzes im Bus werden derzeit noch von der ermittelnden Polizei geklärt. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 67-jährigen und dem Linienbus kam es nicht. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist der Zustand der Verletzten immer noch als lebensbedrohlich einzustufen. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie sich die Situation ereignete, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

