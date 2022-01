Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: Fünf Jahre im Einsatz für die sächsischen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden

Seit dem 1. Januar 2017 ist das Einsatznachsorgeteam (ENT) des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e.V. einsatzbereit und bietet Hilfe für Angehörige der sächsischen Feuerwehren nach hohen Belastungen im Einsatz an. Einsatzkräfte der Feuerwehren verarbeiten die einsatzbedingten Belastungen in den meisten Fällen ohne anhaltende Beeinträchtigung. Aber was passiert, wenn die Eindrücke nach einem Einsatz nicht mehr allein verarbeitet werden können? Wo immer Menschen in unseren sächsischen Feuerwehren hohen Belastungen ausgesetzt sind und psychosoziale Unterstützung benötigen, soll schnelle psychosoziale Hilfe angeboten werden. Leider ist diese Einsatznachsorge nicht gesetzlich verankert. Deshalb gründete 2015 der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. eine Arbeitsgruppe "Einsatznachsorge" mit dem Ziel, flächendeckend psychosoziale Einsatznachsorgemaßnahmen anzubieten. Die Ausbildung der 25 Teammitglieder erfolgte 2016 nach den Richtlinien der Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen e.V. (SbE) und am 1. Januar 2017 war das Einsatznachsorgeteam einsatzbereit. Das Team besteht aus geschulten Feuerwehrkamerad:innen ("Peers") und psychosozialen Fachkräften. Bei Anforderung über die Integrierte Regionalleitstelle Dresden werden bedarfsgerecht psychosoziale Fachkräfte und Peers alarmiert. Wir stehen unseren sächsischen Feuerwehreinsatzkräften VOR (Präventionsschulungen in der Wehr), WÄHREND (einsatzbegleitend) und NACH (Einsatznachsorge) belastenden Einsätzen an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Um die flächendeckende psychosoziale Notfallversorgung der Einsatzkräfte zu gewährleisten, besteht das Team zur Zeit aus neun psychosozialen Fachkräften und 38 Peers. Koordiniert werden die Maßnahmen durch acht Teammitglieder, die telefonisch durch die Leitstelle erreichbar sind. In der Vergangenheit wurden wir zwischen 25- bis 30-mal pro Jahr zu Einsatznachgesprächen von den Feuerwehren in Sachsen angefordert. Insgesamt alarmierte uns die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (Stand 31.12.2021) zu 105 Einsätzen.

