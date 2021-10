Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: RADIO PSR zeichnet Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann des Jahres 2021

Dresden (ots)

RADIO PSR zeichnet Feuerwehrfrau und

Feuerwehrmann des Jahres aus

Leipzig/Sachsen. 28.10.2021.

Sie stehen Tag und Nacht bereit, schützen und retten Menschenleben und riskieren dabei oft ihr eigenes - die vielen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren im Land. Als offizieller Partner der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen hat RADIO PSR heute zwei Mitgliedern für ihr besonderes Engagement gedankt und zum ersten Mal die Auszeichnung "Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann des Jahres" verliehen. Anfang Oktober startete RADIO PSR den Aufruf zur Wahl der Feuerwehrfrau und den Feuerwehrmann des Jahres. Als Partner der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen ist das Thema für RADIO PSR eine Herzensangelegenheit. "Wir möchten an dieser Stelle diejenigen ehren, die im Hintergrund immer alle Fäden zusammenhalten oder sich für den Nachwuchs engagieren." erklärt RADIO PSR Programmchef Torsten Birenheide. Die Hörer konnten online auf www.radiopsr.de verdiente Kameradinnen und Kameraden vorschlagen und machten davon auch regen Gebrauch. "Das war ganz großes Kino. Es ist toll zu sehen, wie viel Wertschätzung bei uns im Freistaat für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr besteht. Wir haben so viele Einsendungen bekommen - DANKE für euren Dienst, liebe Feuerwehrfrauen- und Männer, DANKE Sachsen!", so RADIO PSR-Morgenmoderator Steffen Lukas.

Jetzt hat die vierköpfige Jury entschieden. Neben den RADIO PSR-Moderatoren Steffen Lukas und Claudia Switala gehörten ihr Pauline Thonig (Jugendfeuerwehrwartin bei der FFW Frankenthal) sowie Thomas Kreher (Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit des Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. und selbst Feuerwehrkamerad) an. "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir möchten natürlich jeder einzelnen Kameradin und jedem einzelnen Kameraden Danke sagen. Die Auszeichnung an die beiden Gewinner gilt stellvertretend für alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Sachsen", so Thomas Kreher.

Heute Morgen in der Steffen Lukas-Show wurden die Gewinner mit der Jury-Entscheidung überrascht.

Die RADIO PSR Feuerwehrfrau und der Feuerwehrmann des Jahres.

Die Auszeichnung für die FeuerwehrFRAU des Jahres 2021 geht an Maria Fichtner (34)von der Freiwilligen Feuerwehr Frohburg-Kohren-Sahlis. Die Brandmeisterin engagiert sich seit 18 Jahren für das Ehrenamt. Besonders der Nachwuchs liegt der Mutter eines Sohnes am Herzen. Nach der eigenen Grundausbildung hat sie die Jugendarbeit von null aufgebaut und dazu beigetragen, dass inzwischen mehr als die Hälfte der aktiven Einsatzkräfte ehemalige Kinder der Jugendfeuerwehr sind. Deshalb muss sich diese Feuerwehr im ländlichen Raum aktuell keine Nachwuchssorgen machen. Inzwischen lenkt Maria auch die Geschicke der 11 Jugend- und Kinderfeuerwehren der Stadt Frohburg.

Der FeuerwehrMANN des Jahres 2021 ist Marcel Langenbacher (41) von der Ortswehr Heynitz. Dort ist der freiwillige Feuerwehrmann als Wehrleiter ein hochgeschätztes, engagiertes Vorbild für seine Kameradinnen und Kameraden. Erfolgreich konnte er die Mitgliederzahl der FF Heynitz verdoppeln und die Jugendfeuerwehr aufbauen. Der langersehnte, aktuell laufende Neubau des Gerätehauses sowie die Historienforschung zur Ortswehr gehen auf sein passioniertes Engagement zurück.

Steffen Lukas und Claudia Switala lassen sich es nicht nehmen, in der kommenden Woche gemeinsam mit den Feuerwehr-Experten den Preis persönlich an die glücklichen Gewinner zu übergeben. Die Gewinner erhalten von RADIO PSR zusätzlich eine Gewinnprämie von 1.112 Euro.

