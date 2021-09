Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V.

LFV-Sachsen: Spendenübergabe in Leipzig

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Die schweren Unwetter im Juli 2021 haben in einigen Regionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu Sturzfluten geführt. Mehr als 20 Städte und Landkreise waren betroffen, die Lage war dramatisch. Viele Menschen verloren ihr gesamtes Hab und Gut, die Schäden sind immens.

Noch im Juli 2021 beschloss der Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e.V. (LFV), ein Spendenkonto für persönlich betroffene Feuerwehrangehörige einzurichten. Ziel ist es, die betroffenen Feuerwehrkamerad:innen in diesen Regionen mit Spenden zu unterstützen. So kann Feuerwehrangehörigen in Not geholfen werden und die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren wiederhergestellt sowie gewährleistet werden. Aktuell wurden rund 30.000 EUR auf das Spendenkonto des LFV Sachsen e.V. eingezahlt.

Am 22.September 2021 trafen sich Vertreter des LFV und des Vereines der Vietnamesen Leipzig e.V. in der Feuer- und Rettungswache 5 (Südwest) der Branddirektion Leipzig. Die Mitglieder dieses Vereins stammen aus den verschiedensten Berufsgruppen oder studieren. Sie pflegen den Zusammenhalt sowie ihre Kultur schon seit drei Generationen. So werden u. a. jedes Jahr ein Frühlings- und Herbstfest durchgeführt. Dort verteilen sie u. a. Geschenke an anwesende Kinder.

Aus den öffentlichen Medien erfuhren die Mitglieder von der Eröffnung des Spendenkontos für persönlich betroffene Feuerwehrangehörige durch den LFV und beschlossen ebenfalls Spenden zu sammeln, um helfen zu können. Herr Bui Quang Huy, Frau Nguyen Hing Thuy sowie Cao Anh Trung übergaben unserem Vorsitzenden Andreas Rümpel im Beisein des Leiters der Branddirektion Leipzig Axel Schuh und Frau Dr. Gabriele Goldfuß, Referatsleiterin Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig eine Spende i. H. v. 6.000 EUR, die den persönlich betroffenen Feuerwehrangehörigen in Nordrhein-Westphalen und Rheinland Pfalz zu Gute kommen soll.

Andreas Rümpel

Vorsitzender Landesfeuerwehrverband Sachsen e. V.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V., übermittelt durch news aktuell