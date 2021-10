Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Donnerstag meldete eine Mieterin den Einbruch in ihre Wohnung an der Ringlebstraße: Unbekannte Täter hatten bereits am 04. Oktober zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr das Mehrfamilienhaus betreten und die Wohnungstür der Frau aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus der Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell