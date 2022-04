POL-NI: Nienburg/Langendamm - Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss - Fahruntüchtigkeit im Fokus der Polizei

Nienburg (ots) - (KEM) Am frühen Dienstagabend, den 12.04.2022, fand eine 24-jährige Nienburgerin auf dem Spielplatz an der Bunsenstraße in Nienburg einen Fahrzeugschlüssel eines Mercedes. Sie brachte den Schlüssel zur Polizei nach Nienburg. Wer hat seinen Fahrzeugschlüssel auf dem Spielplatz an der Bunsenstraße verloren? Die Person wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/97780 in ...

mehr