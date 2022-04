Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Narzissen in Eystrup

Zeugen gesucht

Eystrup (ots)

(opp) Ein Mitarbeiter des Eystruper Bauhofes brachte am Mittwochmorgen in der Eystruper Polizeistation den Diebstahl von etwa 200 Narzissen und weiteren Staudenpflanzen zur Anzeige. Demnach seien die Pflanzen in der Zeit von Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, in Eystrup aus einem öffentlichen Beet an der Kreuzung Haupt- / Bahnhofstraße von bislang unbekannten Tätern herausgerissen und entwendet worden. Der finanzielle Schaden betrage ungefähr 150,- Euro. Die Beamten des Polizeikommissariates Hoya bitten um etwaige Hinweise unter der Telefonnummer 04251 / 934640

