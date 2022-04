POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Rinteln (ots) - (swe). Am heutigen Donnerstag befährt ein Linienbus gegen 10.24 Uhr die Straße "Die Drift" in Richtung Süden und an der Einmündung der West-Contrescarpe soll nach Angaben des 59-jährigen Busfahrers eine 67-jährige Frau mit einem Pkw von links kommend ihm die Vorfahrt genommen haben, so dass er den Bus mit einer Vollbremsung zum Stehen bringen ...

mehr