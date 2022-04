Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Nachtrag zu "Vollbrand eines Schweinestalls"

Ahaus (ots)

Wie berichtet, kam es in der Bauerschaft Beßlinghook in Ahaus-Alstätte am Dienstagabend zu einem Brand in einem Schweinemaststall. Bei dem Feuer verendeten nach neusten Erkenntnissen circa 1.700 Schweine. Das Hallendach des Stalls mit montierter Photovoltaik-Anlage stürzte ein. Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 in Borken gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer technischen Ursache aus. Es entstand ein Sachschaden im siebenstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Stallungen und betriebliche Einrichtungen wie Geräte verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kreisstraße 18 konnte am Mittwoch gegen 11.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell