Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Abdeckung von Einfriedung gestohlen

Bocholt-Mussum (ots)

Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte in Bocholt-Mussum: Die Täter montierten mehrere Bleche von einer Mauer an der Brinkstegge ab. Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell