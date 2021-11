Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unterhosen im Briefkasten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Belästigung durch eine Unterhose kam es am Freitag, 05.11.2021 zwischen 12:30 Uhr und 14:20 Uhr. Die 66-Jährige, wohnhaft in der Maurice-Sadorge-Straße, stellte eine braune, getragene Unterhose in ihrem Briefkasten fest. Zu derartigen Geschenken durch Unbekannten Täter, teilweise sollen die Unterhosen vollgekotet gewesen sein, soll es mehrfach in einem Zeitraum von etwas über einem Jahr gekommen sein. Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) zu melden.

