POL-FR: Weil am Rhein: hoher Geldbetrag aus Geldbörse gestohlen

Freiburg (ots)

Ein 56-jähriger Mann hielt sich am Samstag, 06.11.2021, in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Friedlingen auf. Als er gegen 19.00 Uhr bezahlen wollte bemerkte er, dass jemand 2.750 Euro sowie 50 Schweizer Franken Bargeld aus seiner Geldbörse gestohlen hatte. Die Geldbörse befand sich in seiner Jacke, welche über seinem Stuhl hing.

