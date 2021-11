Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Trunkenheitsfahrt mit versuchtem Versteckspiel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 07.11.2021 gegen 21:30 Uhr kam ein alkoholisierter Mann mit seinem Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück, um sich vor der Polizei zu verstecken. Den Polizeibeamten gelang es dennoch, den Mann ausfindig zu machen und einer Kontrolle zu unterziehen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Fahrzeuglenker wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

