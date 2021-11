Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekannter klaut Umhängetasche aus PKW - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Diebstahl einer Männerhandtasche kam es am Freitag, 05.11.2021 zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr. Der silberne Toyota Prius mit Lörracher Kennzeichen stand im Bereich der freien Parkfläche. Nach seinem Einkauf in einem Geschäft in der Schildgasse/Großfeldstraße, legte der 88-Jährige seine schwarze Umhängetasche auf den Beifahrersitz, während er mit seiner Lebensgefährtin die Einkäufe in den Kofferraum einlud. Zuhause bemerkte der Mann dann das Fehlen der Tasche, eine anschließende Nachschau durch ihn auf dem Parkplatz sowie im Geschäft verlief negativ. In der schwarzen Herrenumhängetasche (Marke unbekannt) befanden sich neben dem Schlüsselbund und weiteren Gegenständen, auch der schwarze Geldbeutel mit diversen Dokumenten, sowie etwa 400 - 600 Euro und 100 - 200 Schweizer Franken. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

