Heiden - Gestern Borken, heute sind Heidener Haushalte Ziel der Betrüger

Kreis Borken / Heiden (ots)

Nachdem es am gestrigen Mittwoch eine Vielzahl von Anrufen von Betrügern in Borken gab, ist heute wohl Heiden das Ziel der Betrüger. Mehrere Anrufe aus der Gemeinde gingen bereits bei der Polizei ein, die von Anrufen der Betrüger berichteten. Mit zwei Maschen, dem Falschen Polizisten und dem Schockanruf, versuchen die Täter die Angerufenen zunächst zu verunsichern, um dann an Wertgegenstände und Bargeld zu gelangen oder Geldbeträge überweisen zu lassen. Die Polizei appelliert: Gehen Sie den Betrügern nicht auf den Leim. Beenden Sie das Gespräch. Die Geschichten, die Ihnen aufgetischt werden, entbehren jeglicher Realität. Staatliche Organe handeln nicht so, wie die Betrüger es Ihnen glauben machen wollen.

Bei der Masche "Falscher Polizist" tischten sie einem Geschädigten die Geschichte auf, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien. Die Täter hätten eine Liste mit Namen und Adressen dabei gehabt, auch mit der Anschrift der Geschädigten. Nun seien ihre Wertgegenstände und ihr Bargeld nicht mehr sicher. Genauso kriminell, aber mit anderer Story versuchten die Täter es auch: Die Angerufenen sollen ihrer Tochter helfen. Sie habe einen Unfall verursacht und nur durch Zahlung einer Kaution könne die Untersuchungshaft verhindert werden - alles Humbug. Genauso sahen es auch die Angerufenen. Sie erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Mit dem bereits des Öfteren beschriebenen Trick, angeblich gebe es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen, wollen die Anrufer ihre Opfer beunruhigen. Im weiteren Verlauf versuchen die Täter, die Vermögensverhältnisse auszuforschen und ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Schmuck persönlich in sichere Hände zu übergeben - es sind aber die gierigen Hände der Betrüger. Dies gelingt zwar nur in seltenen Fällen, aber leider werden trotzdem immer wieder ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. Eine zweite gängige Masche stellt der sogenannte Schockanruf dar: Dabei gaukeln die Täter vor, ein Angehöriger befinde sich in einer Notlage und bräuchte dringend Geld, um einer Inhaftierung zu entgehen. Leider ist damit zu rechnen, dass die Trickbetrüger weiter ihr Unwesen treiben werden. Klären Sie insbesondere ältere Verwandte und Bekannte auf.

Weitere Informationen finden Interessierte unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ Zum Anhören gibt es auch eine Podcast-Folge der Kreispolizeibehörde Borken zu diesem Thema: https://borken.polizei.nrw/podcast/polborcast/vorsicht-falsche-polizistin

