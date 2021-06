Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steimel -Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung-

Steimel (ots)

Am Dienstag, 15.06.2021, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Lindenallee in Steimel ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer beim Rangieren einen Kleintransporter. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell