POL-NI: Nienburg - Polizei sucht silbernen Citroen nach Verkehrsunfallflucht auf DEULA Parkplatz

(KEM) Am Montag, den 04.07.2022, gegen 10.40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der DEULA an der Max-Eyth-Straße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht mit einem flüchtigen silbernen Citroen. Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stand der Citroen von ca. 10.30 Uhr bis 10.40 Uhr auf dem Parkplatz der DEULA neben einem abgestellten VW Transporter. Gegen 10.40 Uhr touchierte der Citroen dann beim Ausparken den Transporter an der hinteren rechten Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Citroen wurde dadurch im vorderen rechten Bereich beschädigt und verlor dabei auch eine Nebelscheinwerferblende. Am Transporter entstanden Schäden in Form von Kratzern an Stoßstange und Anhängerkupplung.

Nach der Spurenauswertung könnte es sich um einen silbernen Citroen C4 ab Baujahr 2011 gehandelt haben. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und/oder zu dem Fahrzeugführer geben? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

