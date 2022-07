Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung

Am 12. Juli 2022, gegen 22.20 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Stadtpark. Ein 23-jähriger Mann wurde von einer Gruppe Jugendlicher zunächst verbal und schließlich auch körperlich angegriffen. Die Jugendlichen verletzten den Mann durch Faustschläge und Fußtritte schwer. Der 23-Jährige flüchtete daraufhin zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Während der Sachverhaltsaufnahme erkannte er drei der Jugendlichen wieder, da sie an der Polizeidienststelle vorbeigingen. Hier beleidigten und bedrohten sie das Opfer erneut. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen die Jugendlichen eingeleitet. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall im Stadtpark. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 12. Juli 2922, gegen 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 78-jährigen Frau, als sich diese in einem Verbrauchermarkt in der Straße Am Mühlecenter aufhielt. Die Geldbörse befand sich in einer ihrer Westentaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Essen (Oldb.) - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 12. Juli 2022, zwischen 10.00 Uhr und 21.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Kennzeichenpaar von einem Volvo V70, welcher im Heideweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, 9. Juli 2022, zwischen 13.50 Uhr, und 20.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Kalkhoff, welches am Bahnhof in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Abfallbehälter gerät in Brand

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 22.30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand eines Abfallbehälters aus Metall auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit drei Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 11. Juli 2022, 21.30 Uhr und Dienstag, 12. Juli 2022, 6.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Sattelschlepper vermutlich im Vorbeifahren einen auf einem weiteren Sattelschlepper geladenen Pkw. Der Sattelschlepper stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Autohofparkplatz in der Sülzbührener Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. Juli 2022, um 19.02 Uhr fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße stadtauswärts. Als sie nach links in die Einmündung zur Ladestraße abbog, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Fahrradfahrer, der stadteinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer aus Cloppenburg leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

