Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220426.3 Heide: Mülltonnen in Brand gesetzt

Heide (ots)

Am Montagabend ist es in Heide zu einer Sachbeschädigung an Mülltonnen durch Entzünden gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können, die das Feuer verursacht haben.

Gegen 20.20 Uhr gingen drei Mülltonnen in einem Unterstand in der Großen Westerstraße in Flammen auf. Bei Eintreffen einer Streife hatte die Freiwillige Feuerwehr Heide die Löscharbeiten bereits abgeschlossen, der Verschlag hatte keinen Schaden genommen.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 250 Euro liegen, Hinweise auf die Verursacher des Feuers gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

